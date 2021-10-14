Водитель украл у доверившегося ему пенсионера 25 тысяч рублей

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В столице водитель подвез 75-летнего пенсионера домой и похитил у него 25 тысяч рублей. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Пенсионер доверился незнакомому водителю, который пообещал отвезти его домой за разумную плату. Когда поездка завершилась, водитель предложил пожилому мужчине перевести деньги, 600 рубле, через приложение мобильного банка. Пенсионер не знал, как это сделать, и передал свой телефон злоумышленнику. Последний перевел на свой счет 25 тысяч рублей.

На следующий день потерпевший обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого «ВМ» сообщала о еще одном случае обмана пожилого человека в Москве. В один из дней злоумышленник позвонил 75-летнему ветерану ВОВ и представился другом его внука.

В ходе разговора звонивший убедил пожилого мужчину в том, что его внук стал виновником ДТП, в результате которого якобы пострадала переходившая дорогу девушка. Для решения этой проблемы «друг» внука потребовал от пенсионера 140 тысяч рублей. За этими деньгами приехал некий курьер.

После передачи денег ветеран связался со своим внуком и узнал, что стал жертвой мошенничества. После этого ветеран обратился к правоохранителям. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан в Подмосковье.