Мошенник украл у ветерана ВОВ 140 тысяч рублей, представившись другом его внука

Фото: МВД

Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Малаховка Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который похитил крупную сумму денег у 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в один из дней задержанный позвонил ветерану и представился другом его внука. В ходе разговора звонивший убедил пожилого мужчину в том, что его внук стал виновником ДТП, в результате которого якобы пострадала переходившая дорогу девушка. Для решения этой проблемы «друг» внука потребовал от пенсионера 140 тысяч рублей. За этими деньгами приехал некий курьер.

После передачи денег ветеран связался со своим внуком и узнал, что стал жертвой мошенничества. После этого ветеран обратился к правоохранителям.

Спустя некоторое время злоумышленник был задержан в Подмосковье.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий в поселке Малаховка Люберецкого района полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, ранее судимого 30-летнего приезжего из другого региона России, — рассказал Васенин, добавив, что часть похищенных средств обнаружили в квартире злоумышленника и вернули ветерану.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

В настоящее время преступник находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похожий случай произошел в мае этого года. Неизвестные похитили у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина крупную сумму денег. На домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем.

Мужчина обманом убедил героя войны снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время мошенников арестовали.