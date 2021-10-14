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Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания соцвыплат для погашения кредитов

Виктория Сикерина

Общество
Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания соцвыплат для погашения кредитов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о запрете взимания банками единовременных государственных социальных выплат для погашения потребительских кредитов приняли в первом чтении на заседании Государственной думы. Об этом свидетельствует опубликованная на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности в четверг, 14 октября, соответствующая пояснительная записка.

Уточняется, что закон будет регулировать денежные средства, которые поступили на счет с 1 января 2020 года.

— Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на списание кредитными организациями в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту (займу) единовременных выплат, предоставляемых в рамках мер социальной поддержки, — пояснили в документе.

Согласно сведениям законопроекта, даже в случае подписания заемщиком документа о погашении кредита за счет социальных выплат, он сможет в течение двух недель после списания денежных средств потребовать их возврат. Его должны осуществить за три рабочих дня.

Примечательно, что после этого заемщик должен в течение семи дней погасить часть долга самостоятельно.

На официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности заключили, что такой проект внесли в Госдуму первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и депутаты нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев.

В среду, 14 октября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящий момент разрабатывается совместный с Советом Федерации законопроект об отдельном наказании за пытки в исправительных колониях.

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