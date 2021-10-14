Главой Дагестана избрали Сергея Меликова на народном собрании

Фото: president.e-dag.ru / Официальный сайт Главы Республики Дагестан

Главой Дагестана избрали Сергея Меликова на второй сессии народного собрания региона седьмого созыва. Об этом стало известно в четверг, 14 октября, из итогов голосования.

Во время проведения процедуры избрания в зале заседания присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

В процессе полпред зачитал список представленных Владимиром Путиным кандидатов на должность главы республики. За Сергея Меликова отдали предпочтение 82 депутата и 87 проголосовавших, передает РИА Новости.

В среду, 13 октября, президент РФ назначил Анатолия Серышева своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе и подписал соответствующий указ.

Также Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в африканской стране Кабо-Верде. По словам Натальи Поклонской, она рада своему назначению, так как любит дипломатическую работу.

При этом во вторник, 12 октября, Вячеслава Володина избрали на должность спикера Государственной думы восьмого созыва. Его выдвинула фракция «Единая Россия».