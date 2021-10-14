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Экономист назвал факторы, определяющие стоимость газа

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист назвал факторы, определяющие стоимость газа
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

На рост цены на газ в Европе оказывают воздействие как внутриевропейские факторы, так и общемировые. Такое заявление сделал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Цены на газ в Европе снова превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

Эксперт отметил, что в настоящее время объем предложения отстает от спроса.

— Конкретно для Евразии ситуация обостряется тем, что рынок Европы становится все более зависим от котировок на рынке Азии. А рынок Азии является премиальным, более привлекательным и более емким. Соответственно, туда идет больший объем газа, в первую очередь, в сжиженном виде, — рассказал Фролов в комментарии «Радио 1»

По его словам, объем производства электроэнергии в Европе в этом году снизился, а потребление выросло, что и спровоцировало рост цены на газ.

До этого эксперт поставил под сомнение прогноз падения спроса на нефть. По мнению вице-президента Независимого топливного союза Дмитрия Гусева, нефть будет нужна всегда, но со временем люди начнут экономно подходить к ее использованию.

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