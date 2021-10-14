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Москвичка убила своего деда в ходе бытовой ссоры на юго-западе столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Москвичка убила своего деда в ходе бытовой ссоры на юго-западе столицы
Фото: Росгвардия
Россия, Москва, улица Академика Пилюгина Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве своего деда. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь ведомства.

По словам собеседника «ВМ», во время патрулирования территории росгвардейцы получили информацию, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина, слышны крики и звуки борьбы. Позже они обнаружили в этой квартире тело пожилого мужчины, а также молодую девушку.

— Как выяснилось, между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла множественные ранения в область туловища своему дедушке. От полученных травм мужчина скончался, — рассказывает пресс-секретарь ГУ Росгвардии по городу.

Сотрудники Росгвардии задержали гражданку и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время допроса подозреваемая заявила, что таким образом защищалась от нападения родственника.

— Я убила своего деда… Я от него защищалась. Он на меня напал, и мне пришлось защищаться, — рассказала девушка, уточнив, что нанесла своему родственнику удары ножом в шею и в живот.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

11 октября сообщалось, что в школе № 51 Махачкалы ученик ударил ножом другого школьника. Пострадавший был доставлен в больницу, где он позже скончался.

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