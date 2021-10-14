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Захар Прилепин досрочно сложил полномочия депутата Госдумы

Виктория Сикерина

Политика
Захар Прилепин досрочно сложил полномочия депутата Госдумы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Писатель, публицист и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин (настоящее имя Евгений — прим. «ВМ») по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы. Об этом стало известно в четверг, 14 октября, в ходе заседания нижней палаты парламента.

Прилепин отказался от депутатского мандата во вторник, 12 октября.

— Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Прилепина Евгения Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого социалистической политической партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 12 октября 2021 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение Госдумы.

В ходе этого же заседания нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания банками единовременных государственных социальных выплат для погашения потребительских кредитов.

Закон будет регулировать денежные средства, которые поступили на счет с 1 января 2020 года.

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