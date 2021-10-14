На сайте Госархива открылся раздел, посвященный лагерю Собибор

14 октября, в 78-ю годовщину легендарного восстания в нацистском лагере уничтожения Собибор, Государственный архив РФ и Фонд Александра Печерского представили новый виртуальный проект — на сайте Государственного архива Российского Федерации (ГА РФ) открылся специальный раздел, где собраны материалы о Собиборе из российских и зарубежных архивов.

В общей сложности на портале будет размещено более 200 документов, многие из которых ранее не публиковались. Лагерь смерти, устроенный фашистскими палачами на крохотной станции Собибор в Польше, в начале войны был настоящей фабрикой смерти.

На сайте можно прочитать протокол допроса 24 сентября 1944 года вахмана (охранника лагеря) Ивана Каракаша, служившего в охранной команде лагеря. На небольшой площадке в одноэтажном каменном здании было устроено 8 камер для удушения людей. Несчастных привозили в концлагерь Собибор на эшелонах (была построена специальная железнодорожная ветка), выгружали из вагонов и строем вели якобы в баню. Отдельно мужчин, отдельно женщин. Затем их заводили в камеры по коридору, плотно закрывали дверь и включали двигатели внутреннего сгорания, выхлопные газы которого подавались в камеры смерти. После 20–30 минут двигатель выключали, открывали наружные двери камер, подгоняя туда вагонетки, и трупы свозили к кострам, где их сжигали. Несгоревшие кости умерщвленных перемалывались на специальной мельница на территории лагеря.

По свидетельствам Ивана Каракаша, только за месяц при нем было уничтожено более шести тысяч человек. Мир долгое время не верил, что фашисты способны на такое злодеяние против человечества, но на портале выложены ранее засекреченные документы, которые еще раз подтверждают ужасы фашизма.

— Идея такого портала возникла несколько лет назад в связи с растущим интересом к истории лагеря. Было решено создать «виртуальный архив» Собибора, где были бы собраны все документы о нем из фондов ГА РФ, других российских государственных и ведомственных архивов, а также наиболее значимые материалы из коллекции Фонда Александра Печерского. К реализации проекта были привлечены и архивохранилища других стран, в первую очередь Национальный архив Республики Беларусь, Бундесархив (ФРГ), Музей Бойцов гетто (Израиль), — рассказал «Вечерней Москве» руководитель Фонда Печерского Илья Васильев.

Сейчас пользователям доступны первые четыре раздела, посвященные жертвам и палачам лагеря уничтожения, первым донесениям польских подпольщиков и советских партизан о Собиборе, ранним свидетельствам Александра Печерского, а также участию бежавших узников в партизанских отрядах и Красной армии. Каждый раздел открывается вступительной статьей, посвященной тем или иным аспектам истории лагеря. Все публикуемые документы снабжены подробным комментарием.