Эксперты рассказали о рекордах московского метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московский метрополитен основан в 1935 году. За это время главный способ передвижения горожан сильно видоизменился, стал масштабнее, и темпы роста только увеличиваются.

Историк, автор книг по истории Москвы Борис Арсеньев и Кирилл Жижкевич, редактор издания «Московский журнал. История государства российского», в рамках XIX Московского фестиваля прессы рассказали об архитектурно-художественном аспекте Московского метрополитена в разные временные периоды.

Первая очередь метрополитена была открыта 15 мая 1936 года, но первые решения, постановления были приняты в 1931 году. И тогда же на Краснопрудной улице была заложена первая шахта метро. И много лет спустя в этом доме была открыта памятная доска.

— Каждый великий город имеет свои символы. Париж узнают по Эйфелевой башне, Рим — по Колизею, а Москва известна по Кремлю, Большому театру и метро. Ни в одном городе транспортная система не стала таким символом. Это не просто национальный бренд — это историко-культурный феномен, который отразил в себе судьбу страны, людей, их повседневность, даже национальный характер. Москву невозможно представить без метро. Это вечный двигатель, который запускает жизнь. Метро пронизывает всю нашу жизнь, — рассказывает историк Борис Арсеньев.

Метро за всю свою многолетнюю работу останавливалось только один раз — 16 октября 1941 года, когда захватчики вплотную подступили к городу. Тогда метро остановилось и готовилось к затоплению, но уже к вечеру вагоны снова стали возить пассажиров:

— В 1920 годы далеко не все считали, что метро — это транспорт, который нужен новому социалистическому городу. К тому времени оно уже успело во всем мире подпортить себе репутацию, считалось, что это транспорт для нищих. Москва опровергла это мнение.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На первой очереди работало 75 тысяч строителей. Ядром коллектива была молодежь из разных регионов страны. Вместе с этим работали и профессионалы. Это был общенациональный проект, который сплотил тогдашнее общество. Труд заключенных при этом не использовался. Первая очередь задумывалась как превосходство социалистического строя над капиталистическим, поэтому оно и строилось как дворцовое, лучшее в мире.

— Метро насчитывает более 240 станций, но оно уступает лондонскому, нью-йоркскому и парижском. Московский метрополитен однажды установил рекорд: в 1996 году в День города за сутки в метро побывали 14 миллионов человек. На его счету много рекордов, но главные — его красота и образная выразительность. Создатели руководствовались тремя целями: каждая станция должна иметь свой облик, пассажир не должен чувствовал себя как в подземелье. И третье: метро должно было пропагандировать идеалы и духовно обогащать. Так, например, «Сокольники», «Красные ворота» и «Дворец Советов», которая сейчас называется «Кропоткинская», были отмечены премией в Париже.

Ранее сообщалось, что метро заняло первое место в голосовании за лучший вид пассажирского транспорта в Москве. Второе место получило Московское центральное кольцо, а бронзу — Московские центральные диаметры.