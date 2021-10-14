Эксперты рассказали о рекордах московского метро
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Московский метрополитен основан в 1935 году. За это время главный способ передвижения горожан сильно видоизменился, стал масштабнее, и темпы роста только увеличиваются.
Историк, автор книг по истории Москвы Борис Арсеньев и Кирилл Жижкевич, редактор издания «Московский журнал. История государства российского», в рамках XIX Московского фестиваля прессы рассказали об архитектурно-художественном аспекте Московского метрополитена в разные временные периоды.
Первая очередь метрополитена была открыта 15 мая 1936 года, но первые решения, постановления были приняты в 1931 году. И тогда же на Краснопрудной улице была заложена первая шахта метро. И много лет спустя в этом доме была открыта памятная доска.
— Каждый великий город имеет свои символы. Париж узнают по Эйфелевой башне, Рим — по Колизею, а Москва известна по Кремлю, Большому театру и метро. Ни в одном городе транспортная система не стала таким символом. Это не просто национальный бренд — это историко-культурный феномен, который отразил в себе судьбу страны, людей, их повседневность, даже национальный характер. Москву невозможно представить без метро. Это вечный двигатель, который запускает жизнь. Метро пронизывает всю нашу жизнь, — рассказывает историк Борис Арсеньев.
Метро за всю свою многолетнюю работу останавливалось только один раз — 16 октября 1941 года, когда захватчики вплотную подступили к городу. Тогда метро остановилось и готовилось к затоплению, но уже к вечеру вагоны снова стали возить пассажиров:
— В 1920 годы далеко не все считали, что метро — это транспорт, который нужен новому социалистическому городу. К тому времени оно уже успело во всем мире подпортить себе репутацию, считалось, что это транспорт для нищих. Москва опровергла это мнение.
На первой очереди работало 75 тысяч строителей. Ядром коллектива была молодежь из разных регионов страны. Вместе с этим работали и профессионалы. Это был общенациональный проект, который сплотил тогдашнее общество. Труд заключенных при этом не использовался. Первая очередь задумывалась как превосходство социалистического строя над капиталистическим, поэтому оно и строилось как дворцовое, лучшее в мире.
— Метро насчитывает более 240 станций, но оно уступает лондонскому, нью-йоркскому и парижском. Московский метрополитен однажды установил рекорд: в 1996 году в День города за сутки в метро побывали 14 миллионов человек. На его счету много рекордов, но главные — его красота и образная выразительность. Создатели руководствовались тремя целями: каждая станция должна иметь свой облик, пассажир не должен чувствовал себя как в подземелье. И третье: метро должно было пропагандировать идеалы и духовно обогащать. Так, например, «Сокольники», «Красные ворота» и «Дворец Советов», которая сейчас называется «Кропоткинская», были отмечены премией в Париже.
Ранее сообщалось, что метро заняло первое место в голосовании за лучший вид пассажирского транспорта в Москве. Второе место получило Московское центральное кольцо, а бронзу — Московские центральные диаметры.