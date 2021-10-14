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Назван топ-5 самых популярных у туристов древних монастырей Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Назван топ-5 самых популярных у туристов древних монастырей Подмосковья
Троице-Сергиева лавра / Фото: Официальный сайт Троице-Сергиева лавры

Троице-Сергиева лавра и Вознесенская Давидова пустынь вошли в пятерку самых популярных у туристов и паломников древних монастырей Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В регионе находятся десятки монастырей с богатой историей и архитектурой, большая часть из них являются действующими, в них находятся важные православные святыни.

Свято-Троицкая Сергиева лавра — крупнейший мужской монастырь XV века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов и паломников привлекает Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Вознесенскую Давидову пустынь основали в XVII веке. В настоящее время в монастырь приходят сотни паломников, чтобы помолиться у святынь.

Также в топ-5 популярных монастырей попали Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, Саввино-Сторожевский мужской монастырь, Высоцкий мужской монастырь.

До этого стало известно, что первый этап реставрации старинной церкви Покрова в Филях начался в Москве. Храм является объектом культурного наследия федерального значения.

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