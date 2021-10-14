Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван Топ-5 самых популярных древних монастырей Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Назван Топ-5 самых популярных древних монастырей Подмосковья
Троице-Сергиева лавра

Троице-Сергиева лавра и Вознесенская Давидова пустынь вошли в пятерку самых популярных у туристов и паломников древних монастырей Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В регионе находятся десятки монастырей с богатой историей и архитектурой, большая часть из них являются действующими, в них находятся важные православные святыни.

Свято-Троицкая Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь XV века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов и паломников привлекает Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Вознесенскую Давидову пустынь основали в XVII веке. В настоящее время в монастырь приходят сотни паломников, чтобы помолиться у святынь.

Также в Топ-5 популярных монастырей попали Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, Саввино-Сторожевский мужской монастырь, Высоцкий мужскоймонастырь.

До этого стало известно, что первый этап реставрации старинной церкви Покрова в Филях начался в Москве

Читайте также:
монастырьдостопримечательностиПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте