Назван Топ-5 самых популярных древних монастырей Подмосковья

Троице-Сергиева лавра

Троице-Сергиева лавра и Вознесенская Давидова пустынь вошли в пятерку самых популярных у туристов и паломников древних монастырей Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В регионе находятся десятки монастырей с богатой историей и архитектурой, большая часть из них являются действующими, в них находятся важные православные святыни.

Свято-Троицкая Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь XV века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов и паломников привлекает Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Вознесенскую Давидову пустынь основали в XVII веке. В настоящее время в монастырь приходят сотни паломников, чтобы помолиться у святынь.

Также в Топ-5 популярных монастырей попали Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, Саввино-Сторожевский мужской монастырь, Высоцкий мужскоймонастырь.

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