Городские службы не допустили временных скоплений воды в Москве во время дождя

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В период сильных осадков городские службы Москвы беспрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В настоящее время скоплений воды не допущено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— С 8:00 13 октября до 18:00 14 октября в отдельных районах города выпало до 9 мм осадков. Наибольшее количество — в Зеленограде и Северном административном округе столицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено, — сообщается в материале.

Как отмечают синоптики, дождь продолжит идти до вечера пятницы. Ночью он может усилиться. Местами возможны сильные порывы ветра, которые будут достигать 14 метров в секунду, говорится в Telegram-канале.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первый снег придет в столичный регион во вторник, 19 октября, однако формирования снежного покрова ожидать не стоит. По его словам, появление первого снега не стоит расценивать как фактическое наступление зимы, потому что она придет в столицу только в начале второй декады ноября. Специалист уточнил, что предстоящая зима в городе будет снежной и умеренно холодной.