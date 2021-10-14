Правительство ФРГ опровергло несоблюдение Россией контрактов на поставки газа

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство Германии подтвердило соблюдение российской стороной контрактов на поставку газа в европейские страны. Об этом заявил в четверг, 14 октября, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В местном кабинете министров также опровергли заявления о том, что Россия якобы не соблюдает контракты на поставку топлива в Европу.

— Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов, — подчеркнул глава комитета.

В Министерстве экономики и энергетики Германии добавили, что снижение объемов импортируемого топлива летом было связано с тем, что в тот момент в России и Норвегии на соответствующих объектах проводились технические работы. Это впоследствии привело к значительному росту цен на газ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого ведомства.

В четверг утром, 14 октября, на европейском рынке цена на газ вновь увеличилась: стоимость тысячи кубических метров топлива составила более 1200 долларов.

При этом ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос в цене до 1229,4 доллара за тысячу «кубов», или 102,5 евро за МВт*ч.