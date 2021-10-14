Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство ФРГ опровергло несоблюдение Россией контрактов на поставки газа

Виктория Сикерина

Политика
Правительство ФРГ опровергло несоблюдение Россией контрактов на поставки газа
Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство Германии подтвердило соблюдение российской стороной контрактов на поставку газа в европейские страны. Об этом заявил в четверг, 14 октября, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В местном кабинете министров также опровергли заявления о том, что Россия якобы не соблюдает контракты на поставку топлива в Европу.

— Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов, — подчеркнул глава комитета.

В Министерстве экономики и энергетики Германии добавили, что снижение объемов импортируемого топлива летом было связано с тем, что в тот момент в России и Норвегии на соответствующих объектах проводились технические работы. Это впоследствии привело к значительному росту цен на газ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого ведомства.

В четверг утром, 14 октября, на европейском рынке цена на газ вновь увеличилась: стоимость тысячи кубических метров топлива составила более 1200 долларов.

При этом ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос в цене до 1229,4 доллара за тысячу «кубов», или 102,5 евро за МВт*ч.

Читайте также:
Германиярост стоимостипоставка и транзит российского газа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Все мнения
О проекте