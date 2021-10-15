Спорткластер для любителей экстремального спорта появился на юге столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На территории более 6 гектар в парке «Сосенки» в районе Царицыно построили памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Также в парке оборудовали каток с искусственным льдом и воркаут-зону. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Для детей здесь установили детские площадки с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и небольшой тарзанкой. Для совсем маленьких посетителей парка обустроили мини-панда-парк.

В парке облагородили тропинки для посетителей, установили скамейки для отдыха и более 120 новых опор освещения, благоустроили площадку для выгула собак.

Кроме того, в парке высадили живую изгородь, более 1,3 тысячи кустарников и почти 70 деревьев, посадили цветники, облагородили газоны, сообщили в пресс-службе.

Ранее в московском Стройкомплексе сообщили, что спортивный кластер привлечет в столицу туристов. Самые крупные объекты возведут в Прокшине и Мневниковской пойме. По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в кластер войдут 14 объектов спортивного, развлекательного, научно-познавательного, делового и торгового назначений.