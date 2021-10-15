Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спорткластер для любителей экстремального спорта появился на юге столицы

Дарья Чентаева

Город
Спорткластер для любителей экстремального спорта появился на юге столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На территории более 6 гектар в парке «Сосенки» в районе Царицыно построили памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Также в парке оборудовали каток с искусственным льдом и воркаут-зону. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Для детей здесь установили детские площадки с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и небольшой тарзанкой. Для совсем маленьких посетителей парка обустроили мини-панда-парк.

В парке облагородили тропинки для посетителей, установили скамейки для отдыха и более 120 новых опор освещения, благоустроили площадку для выгула собак.

Кроме того, в парке высадили живую изгородь, более 1,3 тысячи кустарников и почти 70 деревьев, посадили цветники, облагородили газоны, сообщили в пресс-службе.

Ранее в московском Стройкомплексе сообщили, что спортивный кластер привлечет в столицу туристов. Самые крупные объекты возведут в Прокшине и Мневниковской пойме. По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в кластер войдут 14 объектов спортивного, развлекательного, научно-познавательного, делового и торгового назначений.

Читайте также:
МоскваэкстримСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Все мнения
О проекте