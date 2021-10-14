Сергей Собянин напомнил москвичам о необходимости вакцинации от COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 октября, заявил, что в настоящий момент распространение коронавирусной инфекции в городе не прекращено, из-за этого жителям необходимо вакцинироваться от заболевания и соблюдать предписанные санитарные нормы. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Глава города отметил, что в последнее время столичные медики фиксирует увеличение числа зараженных инфекцией и госпитализированных пациентов.

— К сожалению, динамика роста не уменьшается, поэтому, конечно, надо беречь себя, соблюдать санитарные нормы, во-первых. И конечно, надо активно вакцинироваться. Это очень важно для защиты здоровья. Даже если она в течение шести месяцев действует и эффект от этой вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что люди, даже попадая на больничную койку, все равно легче переносят эту болезнь. И смертность среди этих больных кратно меньше, — сказал Сергей Собянин.

Также мэр города подчеркнул, что качество российских вакцин против коронавируса «первоклассное и мирового уровня», передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в четверг Сергей Собянин рассказал о старте еще одного розыгрыша квартир для горожан, которые привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции или прошли ревакцинацию первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной.

Новую акцию назвали «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Организатором выступила Московская торгово-промышленная палата.