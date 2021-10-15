Врач рассказал, какие витамины помогут легче перенести вакцинацию

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Принимать биологически активные добавки перед вакцинацией против коронавируса нужно только по рекомендации доктора. Витамины группы В, если они в дефиците, стоит поднять, потому что эти вещества помогут снизить риски плохого самочувствия после иммунизации. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, пить БАДы следует только по показаниям. Просто так, для общего поддержания состояния организма, пить такие препараты нельзя. Кроме того, не стоит забывать, что у всех людей разная переносимость состава добавок.

— Кто-то хорошо их переносит, кто-то страдает сильной аллергией и высыпаниями на коже. Например, от витамина В очень часто появляются высыпания на коже. Поэтому нужно сначала сдавать анализы. А с точки зрения кроветворения именно В группа — В6 и В9 — участвует в кроветворении. Поэтому такие витамины было бы полезно посмотреть и поднять до вакцинации. Многие не догадываются, что они у них низкие. Если показатели витаминов В в норме, то риски, что после прививки у человека будут побочные эффекты или осложнения, ниже, — сказал врач.

Как подчеркнул собеседник издания, организм будет более подготовлен перед иммунизацией. Но это не однозначно, все зависит от индивидуальных особенностей того или иного человека.

Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова совместно с коллегами из федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН выяснили, что потребление человеком определенных витаминов может повысить эффективность вакцинации против инфекционных заболеваний.

Так, фолиевая кислота, витамины A, D, B12, а также цинк, железо, селен, марганец и ненасыщенные жирные кислоты группы омега-3 могут увеличивать титр антител после вакцинации. Также перечисленные витамины могут препятствовать недомоганию после прививки и снижать тяжесть болезни, если человек заразился.