Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Расставшаяся год назад с юмористом Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус активно развивает новые романтические отношения и уже познакомила своего нового избранника с ближним окружением. Однако она считает излишним показывать бойфренда общественности.

— «Найди себе мужика!» — все чаще умные люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно — что я не показываю свою личную жизнь, а не то, что ее нет.Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала, — написала артистка в микроблоге Instagram.

Подписчики Асмус поддержали ее и отметили, что не стоит вмешиваться в чью-либо личную жизнь.

«Кристина, полностью согласна!»; «Умница, Кристиночка, каждое слово золотое!»; «Какие точные слова, сказала — как отрезала, все четко и по делу! Дело каждого заниматься своей личной жизнью и не лезть в чужую», — написали фолловеры.

Харламов впервые после развода с Асмус вышел в свет с новой возлюбленной. Комик официально открыл собственную сеть закусочных. На торжественном мероприятии он появился вместе с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук — им уже давно приписывают роман, пара решила объявить об этом.

Харламов и Асмус развелись в 2020 году. Они прожили в браке почти восемь лет. Звездные родители продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию.