Япония выразила протест РФ из-за поездки вице-премьеров на Курильские острова

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Япония выразила России протест из-за поездки вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на остров Итуруп. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

В Японии назвали визит вице-премьеров на острова неприемлемым.

— Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. «ВМ»), — сказал Мотэги.

Григоренко и Хуснуллин прилетели на Дальний Восток для проверки исполнения поручений премьер-министра России Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Премьер-министр Японии заявил о суверенитете страны над Южными Курилами. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте сказал, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.