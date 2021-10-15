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Подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите

Юлия Курганова

Происшествия
Подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Чите задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Около 19:00 в четверг, 14 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На место выехала следственная–оперативная группа. Правоохранители провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

В тот же вечер около 21:00 по подозрению в совершении данного преступления задержали 15-летнего подростка, жителя поселка КСК. При допросе подозреваемый признался в совершении преступления, уточнили в пресс-службе ведомства.

Москвичка убила своего деда в ходе бытовой ссоры на юго-западе столицы. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве своего деда. По словам собеседника «ВМ», во время патрулирования территории росгвардейцы получили информацию, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина, слышны крики и звуки борьбы. Позже они обнаружили в этой квартире тело пожилого мужчины, а также молодую девушку.

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