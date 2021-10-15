Более 62 миллионов комплектов «Спутника V» выпустили в гражданский оборот

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В гражданский оборот выпустили свыше 62 миллионов комплектов российской вакцины «Спутник V». Об этом в понедельник, 15 октября, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Могу сказать только про «Спутник V»… более 62 миллионов официально выпущено в гражданский оборот, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

«Спутник V» получил одобрение в 70 странах, чье общее население превышает 4 миллиарда человек — более половины населения Земли. По числу одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. По результатам анализа данных 3,8 миллиона получивших вакцину россиян ее эффективность оценивается в 97,6 процента. Это выше показателя, опубликованного до этого в медицинскомиздании The Lancet (91,6 процента).

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.