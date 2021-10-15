Наталья Сергунина: Москва окажет финансовую поддержку кафе и ресторанам с вакцинированными сотрудниками

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Рестораны и кафе, чьи сотрудники прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут получить финансовую поддержку правительства Москвы и полностью компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина

По ее словам, 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК) начнется прием заявок от столичных заведений общепита.

— Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря, — пояснила Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале mos.ru.

Кроме того, у участников должна быть регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. Также в отношении организации не должна проходить процедура банкротства.

Таким образом, кафе и ресторанам возместят фактически понесенные и подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля по сентябрь этого года.

Для представителей кафе и ресторанов проведут вебинары, где они смогут узнать о новой мере поддержки подробнее и задать интересующие вопросы. Спикеры расскажут о требованиях к организациям, перечне необходимых документов и правилах их заполнения, а также о других мерах финансовой поддержки, доступных на платформе i.moscow.

Первая встреча состоится 21 октября. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин расскажет о требованиях к претендентам на получение поддержки и подаче заявки.

Сейчас на платформе МИК идет прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. По словам Натальи Сергуниной, уже одобрено более 1,6 тысячи заявок на общую сумму 145 миллионов рублей.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние годы количество ресторанов в столице увеличилось в три раза, кафе — в два раза.