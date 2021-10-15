Диетолог предупредила об опасности быстрого похудения

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, чем опасно быстрое похудение.

Эксперт отметила, что резкая потеря веса в короткие сроки может привести к различным проблемам. Частая ситуация — образование камней в желчном пузыре, а также развитие заболеваний желудочно-пищеварительного тракта и пищеварительной системы у людей, имеющих предрасположенность к этим заболеваниям. Также вероятны расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, компульсивное переедание.

— Есть риск расстройства пищевого поведения, когда человек какой-то период времени очень строго ограничивает себя в питании. В дальнейшем у него происходит срыв, и он начинает есть, практически не контролируя объемы и количество пищи, — пояснила диетолог в комментарии ФАН.

Наталья Круглова отметила, что нормальная скорость снижения веса для взрослого человека — это около 2–4 килограммов в месяц, то есть примерно 500 граммов или один килограмм в неделю. Такое постепенное снижение веса будет безопасно для организма, а результат будет держаться гораздо дольше.

В случае быстрого похудения в дальнейшем, скорее всего, произойдет повторный набор веса.

До этого диетолог перечислил признаки нездоровой худобы.