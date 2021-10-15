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Народный календарь. Как защититься от болезней 16 октября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как защититься от болезней 16 октября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

16 октября Православная церковь отмечает память священномученика Дионисия Ареопагита. На Руси верили, что в этот день разгуливают злые духи, которые любят мучить людей и насылают на них болезни и сглаз. «Денис — лихого глаза берегись», — говорили в народе. Так называемая осенняя лихорадка могла проникнуть под одежду или залететь соринкой в глаз. То есть человек мог даже не заметить этого. В связи с чем наши предки всегда в кармане носили с собой осиновую кору — в старину ее считали оберегом. А в избе от нечистой силы помогало уберечься осиновое полено. Оно всегда было в доме — если болела голова или сводило ноги, крестьяне прикладывали полено и якобы все проходило.

На Дениса Позимнего от дурного глаза пытались уберечься также и с помощью лука, чеснока, редьки и соли. По поверью, редька с солью выедают все злые слова, которые написаны на бумаге, а запах чеснока и лука отпугивал нечисть.

Поэтому 16 октября женщины раскладывали по дому зубчики чеснока, а в блюда добавляли побольше лука.

Приметы погоды:

На Дениса обычно ждали первого мороза. Если этот день выдался теплым, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как защититься от болезней 16 октября

Именины отмечают: Павел, Петр, Денис, Иван.

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