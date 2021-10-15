Леший из Медведкова: мужчина гонял белок по парку, требуя научить его разговаривать с деревьями

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Северодвинская улица, 9 Карта всех событий

В столичном районе Северное Медведково задержали нарушавшего общественный порядок 31-летнего мужчину. Он гонял белок в местном парке, требуя, чтобы они научили его разговаривать с деревьями. Об этом стало известно в пятницу, 15 октября.

Местные жители пожаловались на нарушителя общественного порядка утром 11 октября. Приехавшие на вызов в парк на Северодвинской улице правоохранители увидели странную картину. Некий мужчина пытался поймать белок, одновременно с этим требуя, чтобы его научили разговаривать с деревьями. Затем он забрался на дерево и заявил во всеуслышание, что сведет счеты с жизнью.

Вскоре дебошира сняли с дерева. В разговоре с полицейским он рассказал, что является «лешим из другого леса». В Медведкове он якобы пришел в гости к другому лешему, который после поедания волшебных желудей улетел на метле. А когда «коллега» дебошира ретировался, белки якобы стали над ним издеваться и ругаться.

По словам мужчины, в какой-то момент белки даже предложили вступить с ними в интимную связь, чтобы родить кентавра. Все это нужно было сделать, потому что «мир в опасности», цитирует слова «лешего» Telegram-канал SHOT.

Источник «ВМ» уточнил, что задержанный мужчина является гражданином Белоруссии. Сразу после инцидента его доставили в одну из столичных больниц. До настоящего момента поговорить с мужчиной силовикам не удалось.

В июле на северо-востоке столицы произошел еще один удивительный случай. Москвич, одетый в женский наряд и серьги, вступил в конфликт с охранниками. Он достал нож и начал им угрожать. Во время инцидента травмы получил один из покупателей, который хотел помочь мужчине в платье. После случившегося дебошир сбежал.