В Госдуме поддержали идею отпускать россиян с работы для занятий спортом

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Предложение отпускать россиян, страдающих ожирением, на один–два часа в неделю с работы раньше для занятий спортом достойно внимания и рассмотрения. Однако возникает ряд вопросов по его реализации, да и спорт требует больше времени. Работодателям, конечно, нужно мотивировать сотрудников заниматься здоровьем, но и последние должны понимать важность спорта и желать тренироваться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы»). Автор идеи подчеркнул, что реализация предложения потребуют определенных затрат от работодателей, но они «окупятся путем последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда». Также Петров высказал мнение о необходимости введения на предприятиях обязательной «пятиминутки здоровья» — небольшого, но обязательного перерыва на легкую гимнастику для всех сотрудников.

По словам Свищева, предложение Петрова интересное. Но возникают вопросы: например, как работодатель может быть уверенным в том, что сотрудник пошел на занятия спортом, а не в ресторан. Да и один–два часа в неделю для заботы о здоровье недостаточно, высказал мнение политик.

— Надо, безусловно, мотивировать людей, страдающих ожирением, и желающих заняться спортом. Необходимо смотреть за своим здоровьем, самочувствием и внешним видом, чтобы в будущем не было никаких сложностей. Если мы с детства будем включать детей в спорт, создавать условия, тем проще будет во взрослом возрасте подойти к спорту подготовленным человеком. Конечно, час в неделю — ничто. Необходимо и самим работникам следить за своим здоровьем, а работодателям — мотивировать их. Нужно ежедневно минимум час заниматься спортом, — сказал собеседник издания.

Также он подчеркнул, что в Японии, например, «пятиминутка здоровья» пользуется популярностью граждан многие десятилетия. Реализовать такую идею можно. Главное, чтобы было желание не только у работодателя, но и у сотрудников.

— Любую инициативу, которая направлена на активность, нужно поддерживать. Но здесь уже личное дело любого работника и любого работодателя, — заключил Свищев.

Для комфортных занятий спортом у россиян уже есть приятный бонус. С 1 августа в нашей стране введен новый вид возврата НДФЛ — налоговый вычет за занятия спортом. Так, жители России теперь могут вернуть часть суммы, затраченной на абонемент в фитнес-клуб или оказание других спортивно-оздоровительных услуг.