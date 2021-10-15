«Очки и маски не станут помехой»: Ликсутов рассказал подробности о системе FacePay

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С 15 октября на всех станциях столичного метро заработала система оплаты проезда FacePay. Особенности ее функционирования и несколько полезных советов перечислил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40 процентов его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира, — написал он в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заммэра посоветовал немного приспустить маску при взгляде в камеру турникета. Тогда она распознает лицо быстрее. При неярком или дневном свете система может работать чуть дольше, это нормально. Последнее относится преимущественно к открытым станциям.

Ликсутов отметил, что по фотографии пройти будет нельзя, потому что при распознавании лица используется технология Liveness, которая умеет отличать живое лицо от изображения.

Он советует зарегистрироваться в системе заранее, за два-три часа до поездки, чтобы не ожидать у турникетов.

Воспользоваться FacePay можно после того, как к сервису будут привязаны фотография, банковская карта со средствами оплаты проезда и карта «Тройка». Турникеты с работающим сервисом помечены специальной наклейкой на полу. Чтобы пройти, нужно посмотреть в камеру на турникете. Отмечается, что все данные надежно защищены, потому что камера не считывает персональные данные, а использует специальный биометрический ключ.

Если спрос на услугу будет расти, то в городе увеличат число таких турникетов. По прогнозам властей, 10–15 процентов пассажиров в ближайшее время начнут использовать именно FacePay.

На вопросы по работе нового сервиса ответит чат-бот Александра, а также можно обратиться по номеру 3210