Музей Победы бесплатно покажет премьеру фильма «Тень Каравеллы»

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 19 октября приглашает жителей и гостей столицы на премьеру художественного фильма «Тень Каравеллы». Автор сценария и режиссер — Лариса Крапивина. Бесплатный показ пройдет в рамках киноклуба «Поклонка».

Фильм рассказывает, как сказка и реальность способны быстро проникать друг в друга, окрашивая разными цветами жизнь, размывая границы сурового черно-белого военного быта. Когда герои становятся капитанами Каравеллы, то, воюя с фашистами в придуманном мире, они становятся участниками приключений и в реальной жизни. Эти события помогают ребятам понять, что такое верность и дружба, сила данного друг другу слова, смелость, честь, отвага, предательство и прощение. И вот уже будущий писатель Владька создает на глазах у зрителей свою первую книгу.

Лента, посвященная всем детям Великой Отечественной войны, снята по мотивам одноименной повести Владислава Крапивина, которая основана на автобиографических воспоминаниях писателя. Герои фильма — мальчишки и девчонки, которые живут в далеком от фронтовой полосы небольшом тыловом сибирском городке. Обо всех тяготах непростого военного быта ребята рассказывают друг другу спокойно и буднично. Но, как все дети, они дружат, играют и фантазируют.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы 17 октября зовет горожан принять участие в праздновании Дня отца, который впервые официально отмечается в России.

Весь день в музее можно наблюдать информационный стенд «Лица Победы». Посетители смогут внести в исторический депозитарий свои рассказы о том, как их отцы прошли войну, и вместе с детьми еще раз прикоснуться к героическим страницам нашей истории.