Врач рассказал, что нужно съесть после контакта с заболевшим коронавирусом

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Люди, которые контактировали с больным коронавирусной инфекцией, должны придерживаться определенного рациона питания с профилактической целью. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

— Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять, — цитирует специалиста РИА Новости.

Врач отметил, что имевшему контакт с больным коронавирусом следует ежедневно съедать 400–500 граммов овощей и фруктов. Это даст организму необходимые микроэлементы и повысит иммунитет.

Накануне диетолог Ирина Писарева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что переболевшим коронавирусом не стоит употреблять в пищу фастфуд. Такая еда не только помешает быстрому восстановлению после болезни, но и может ухудшить состояние здоровья.

До этого терапевт-пульмонолог Олег Абакумов объяснил «Вечерней Москве», как нехватка калия в организме может усугубить течение коронавируса. По его словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее 3,5 миллиграмма калия в сутки, чтобы снизить риск сердечных осложнений и тяжелого течения коронавируса. Специалист порекомендовал добавить в рацион бананы, фасоль, сухофрукты и другие содержащие калий продукты.