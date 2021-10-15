Газовая подстанция загорелась на улице Грина в Москве

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Россия, Москва, улица Грина, 1к8 Карта всех событий

На юго-западе Москвы загорелась электроподстанция. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 15 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Грина. К месту направлены сотрудники экстренных служб.

По словам собеседника «ВМ» на данный момент есть два очага пожара — автомобиль, припаркованный недалеко от станции. Его площадь возгорания составляет три квадратных метра.

— Второй очаг подстанция. По предварительным данным площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. Взрывов не было, — заключил источник «ВМ».

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по городу корреспонденту «ВМ» сообщили, что в 11.40 поступило сообщение о пожаре на улице Грина, дом 1, корпус 8.

— Происходит возгорание газораспределительной подстанции. Площадь возгорания уточняется. Подача газа отключена. Сведений о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе ведомства.

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