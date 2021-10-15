Пожар произошел на складе в подмосковных Мытищах

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Мытищи, Силикатная улица, 53/3 Карта всех событий

В подмосковных Мытищах произошел пожар в складском помещении. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пламенем охвачены склады, расположенные на Силикатной улице, дом 53/3. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ГУ МЧС по Московской области «ВМ» факт возгорания не подтвердили, заявив, что на место происшествия для прояснения ситуации выехал пожарный расчет.

14 октября на востоке столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме 5а на Большой Косинской улице поступило в 17:16. Приехав на вызов, сотрудники МЧС установили, что возгорание происходит на первом этаже здания. В 17:32 пожар ликвидировали.

Еще один пожар произошел 14 октября по адресу улица Котляковская, дом 4. По указанному адресу загорелись бытовки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Помимо бытовок, огонь также затронул пять машин. Рядом с местом инцидента находится автосервис. Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.