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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3756 человек

Михаил Алимов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3756 человек
Фото: pixabay.com

В столице за сутки вылечились от коронавируса 3756 человек. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом всего за время пандемии столичные врачи вылечили 1 526 076 пациентов.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3756 человекФото: Оперштаб

За сутки заразился вирусом еще 6631 человек. Из них в больнице оказался 1451 пациент. Количество смертельных случаев составило 70. К аппарату ИВЛ подключены 583 человека, передает Telegram-канал оперштаба.

До этого главврач Больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация в ковидных госпиталях остается очень напряженной из-за низкого уровня вакцинации. Он выделил три направления, которые могут позитивно повлиять на уровень заболеваемости. Это вакцинация, ранняя диагностика и использование масок.

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1 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

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