Факельное горение газа наблюдалось на газовой подстанции в Москве

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Россия, Москва, улица Грина, 1к8 Карта всех событий

На месте пожара электроподстанции на юго-западе столицы наблюдалось факельное горение. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», на месте происшествия было факельное горение. Позже его ликвидировали. В настоящее время пожарные пытаются охладить оборудование подстанции.

Эту же информацию «ВМ» подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, добавив, что организован штаб по ликвидации пожара на электроподстанции.

— Факельное горение ликвидировано. Происходило возгорание трех рядом стоящих автомобилей. Оно также ликвидировано, — сказал собеседник «ВМ».

В ведомстве отметили, что общая площадь пожара составила 75 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали на всей площади.

Позже в Сети появилось новое видео с места пожара. На нем видно, что площадь пожара существенно увеличилась. По словам очевидцев, огонь перекинулся на припаркованные рядом с электроподстанцией машины.

Видео: Telegram / Москва 24

В пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что из-за пожара перекрыто движение от улицы Грина до дома 1 корпус 8 по Новобутовской улице. Также сотрудники ДПС перенаправляют транспортный поток в сторону от места происшествия.

Пожар произошел на электроподстанции, расположенной на улице Грина, дом 1, корпус 8. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:40. Подача газа к станции была отключена. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам источника «ВМ», пожар по указанному адресу имел два очага возгорания ­— сама подстанция и припаркованный рядом с ней автомобиль. В первом случае площадь возгорания оценивалась в 10 квадратных метров, во втором — в три.