Выставка «Уэленская сказка» откроется в музее Востока

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

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Государственный музей Востока представляет выставку «Уэленская сказка», посвященную косторезному искусству Чукотки ХХ века. Экспозиция приурочена к юбилею старейшей художественной мастерской Чукотского автономного округа.

Посетители увидят пять небольших шедевров из Уэлена. 90 лет назад жители поселка открыли косторезную мастерскую, изделия которой прославили его на весь мир. Морские зверобои, вернувшись с охоты, несли резчикам и граверам моржовые клыки, а нередко случалось и так, что, получив на промысле травму, сами становились художниками. Вот почему так достоверны вырезанные уэленцами из кости скульптуры белых медведей и оленей, так непосредственны и наивны сюжеты графических композиций, выполненные на цельных моржовых клыках.

В экспозицию включены художественные изделия, относящиеся к основным этапам в истории косторезной мастерской Уэлена. Коллекция чукотского косторезного искусства в музее Востока насчитывает несколько сотен произведений.

Выставка открыта с 19 октября по 10 ноября, сообщается на сайте музея.

С 13 октября в Музее Востока открыта выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока», которая демонстрирует художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки. Посетителям представят более 100 предметов искусства от палеолита до XX века, выполненных мастерами Китая, Японии, Индии, Юго-Восточной Азии, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и средневековья, Африки.