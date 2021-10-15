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Пожар на газовой подстанции в Москве ликвидировали, пострадал один человек

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар на газовой подстанции в Москве ликвидировали, пострадал один человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Грина, 1к8 Карта всех событий

Пожар на газовой подстанции, расположенной на юго-западе столицы, потушили. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— В 12:37 пожар полностью ликвидирован, — сказал собеседник «ВМ», добавив, что в инциденте пострадал один человек.

Источник «ВМ» в экстренных службах отметил, что у пострадавшего ожог руки. От госпитализации он отказался.

В пресс-службе столичного Комитета городского хозяйства (КГХ) пояснили, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать штаб по ликвидации последствий пожара.

— Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы, — говорится в сообщении пресс-службы ГКХ.

Позже в пресс-службе столичной ГИБДД уточнили, что движение по ранее перекрытым улицам восстановлено в полном объеме.

Пожар произошел на газовой подстанции, расположенной на улице Грина, дом 1, корпус 8. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:40. Подача газа к станции была отключена. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам источника «ВМ», пожар по указанному адресу имел два очага возгорания ­— сама подстанция и припаркованный рядом с ней автомобиль. В первом случае площадь возгорания оценивалась в 10 квадратных метров, во втором — в три.

Видео: Telegram / Москва 24

В пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что из-за пожара перекрыто движение от улицы Грина до дома 1, корпус 8, по Новобутовской улице. Также сотрудники ДПС перенаправляют транспортный поток в сторону от места происшествия.

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