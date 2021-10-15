Музей Победы пригласил москвичей на цикл программ «Незабытая музыка»

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 17 октября приглашает москвичей и гостей столицы послушать две радиопередачи из цикла «Незабытая музыка». Они познакомят с историями созданий песен «Заветный камень» и «Моя Москва».

Песня «Заветный камень» основана на реальных событиях. Это рассказ о моряке-севастопольце, умирающем в шлюпке посреди моря с осколком гранита, отбитым от набережной Севастополя, зажатым в кулаке. Историю узнал журналист Леонид Соловьев, который поделился ею с читателями газеты «Красный флот». В 1943 году номер попался на глаза композитору Борису Мокроусову, который сам был защитником Севастополя.

Из лекции о песне «Моя Москва» слушатели узнают, что весной 1942 года композитор Исаак Дунаевский прочитал это стихотворение в вагоне агитпоезда. Для композитора стихи оказались счастливой находкой. Тут же, прямо на полях журнальной страницы, он записал мелодию, навеянную подсказанной первой строфой «Моей Москвы».

Цикл радиопередач «Незабытая музыка» подготовлен в рамках сотрудничества с радиостанцией «Орфей» и Фондом Тихона Хренникова.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы 17 октября зовет горожан принять участие в праздновании Дня отца, который впервые официально отмечается в России.

Весь день в музее можно наблюдать информационный стенд «Лица Победы». Посетители смогут внести в исторический депозитарий свои рассказы о том, как их отцы прошли войну, и вместе с детьми еще раз прикоснуться к героическим страницам нашей истории.