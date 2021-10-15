Гастроэнтеролог рассказал о связи изжоги и предракового состояния пищевода

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Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов предупредил об опасности игнорирования часто возникающей изжоги, так как она может быть связана с опасными заболеваниями.

— Если состояние не наладится, начнется перерождение слизистой оболочки пищевода, что уже является предраковым состоянием. Также будет хроническое расширение пищевода — так называемый пищевод Барретта, — рассказал врач «Вечерней Москве».

Он отметил, что опасным состоянием является также грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая в запущенном случае требует только хирургического лечения.

Никита Харлов предупредил, что обращаться к специалисту нужно, если изжога возникает чаще одного раза в неделю. По его словам, следует насторожиться и при частой отрыжке воздухом, особенно при их появлении вне приемов пищи.

До этого врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что изжогу провоцирует попадание желудочного сока в пищевод, и объяснила, что необходимо предпринимать при ее обнаружении. Дискомфорт в верхней части живота и в области груди возникает, когда содержимое желудка попадает в пищевод. В желудке кислая среда, там переваривается пища. Пищевод же предназначен для транспортировки еды, а когда в него забрасывается кислота — происходит ожог.