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СК просит арестовать девушку, убившую своего деда на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
СК просит арестовать девушку, убившую своего деда на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Академика Пилюгина Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать 18-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве своего родственника в квартире на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, утром 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина у девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему оппоненту удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Видео: СК по Москве

14 октября «ВМ» писала о задержании молодой москвички, которая подозревается в убийстве своего деда. Тело погибшего обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина.

Позже выяснилось, что между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла множественные ранения в область туловища своему дедушке.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

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