Два автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве

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Россия, Москва, 1-й Силикатный проезд, 14 Карта всех событий

На Звенигородском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 14, в 1-м Силикатном проезде. Из-за аварии заняты две полосы движения в сторону центра. Еще две полосы свободны для движения.

— На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистике ГИБДД, за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрирован 6141 случай ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6976 пострадали.

В ведомстве также отметили, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще восемь погибли.

Наиболее распространенные виды ДТП по итогам девяти месяцев — столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.