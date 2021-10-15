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Еврокомиссия отметила выполнение Россией газовых контрактов

Анастасия Колоскова

В мире
Еврокомиссия отметила выполнение Россией газовых контрактов
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

«Газпром» выполняет все условия контрактов по поставке газа перед европейскими покупателями. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью телеканалу bTV.

— Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует, — заявил он.

Он отметил, что повышенный спрос на газ испытывает не только Европе, но и другие регионы, среди которых Китай, и «Газпром» старается его удовлетворить.

Также политик отметил, что получение лицензии газопроводом «Северный поток-2» всецело находится в зависимости от властей Германии, которые стремятся, чтобы его эксплуатация была максимально безопасна.

Накануне правительство Германии подтвердило соблюдение российской стороной контрактов на поставку газа в европейские страны.

В четверг утром, 14 октября, на европейском рынке цена на газ вновь увеличилась: стоимость тысячи кубических метров топлива составила более 1200 долларов.

При этом ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос в цене до 1229,4 доллара за тысячу «кубов», или 102,5 евро за МВт*ч.

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