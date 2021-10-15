Юбилей памятника природы «Долина реки Химки» отметят в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Мосприрода 17 октября приглашает горожан и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-летней годовщине со дня создания памятника природы «Долина реки Химки».

На площадке у родника «Царевна-Лебедь» в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» стартует квест. Посетители смогут принять участие в викторине, посвященной обитателям реки Химки.

«Долина реки Химки» является уникальным природным объектом, на территории которого произрастают редкие для Москвы травянистые растения. Здесь обитают бобры, ондатры, ласки, белки, ежи. Также можно встретить около 50 видов птиц: соловья, сокола-чеглока, ушастую сову, неясыть обыкновенную, длиннохвостую синицу.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

Главная выставка страны 17 октября зовет взрослых и детей на празднование Дня отца. Старт программе дадут бесплатные тематические пешеходные экскурсии по ВДНХ, посвященные Дню отца, — «Мужские образы на ВДНХ».

В Центре «Космонавтика и авиация» пройдет тематическая экскурсия «Космические отцы». А в Центре славянской письменности «Слово» состоится тематическая экскурсия «Где хороший отец, там и сын — молодец!».