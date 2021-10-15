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Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны быть гражданами России

Анастасия Колоскова

Общество
Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны быть гражданами России
Фото: МИД РФ

Рожденные в смешанных семьях дети должны становиться гражданами России, независимо от места их рождения. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

— Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство, — приводит слова главы МИД РИА Новости.

До этого стало известно, граждане каких зарубежных стран чаще всего женятся в Москве. Так, среди граждан дальних зарубежных стран в брак в российской столице чаще всего вступают женихи из Нигерии, Турции и Афганистана и невесты из Вьетнама, Нигерии и Афганистана.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МВД РФ разрабатывает новый порядок въезда в страну и выезда из нее. Он отметил, что соответствующее постановление будет готово ориентировочно через два месяца.

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