В Госдуме выступили против идеи продавать алкоголь по QR-кодам

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддерживает идею продавать спиртосодержащие напитки по QR-кодам с целью нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Как правило, те, кто вакцинируются, — это люди, ведущие здоровый образ жизни, и большинство из них абсолютно не пьющие. Для тех, кто является категорическим противником вакцинации, тоже непонятно, каким образом они коррелируют с любителями или противниками алкоголя, — приводит слова депутата агентство городских новостей «Москва».

Светлана Бессараб назвала подобную меру избыточной и отметила, что достаточно того, что алкоголь не продают несовершеннолетним гражданам.

Она добавила, что в этом вопросе следует поддержать продающие алкоголь торговые точки, так как получение оборудования для считывания QR-кодов требует вложения дополнительных средств.

До этого в СМИ появилась информация, что бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова выдвинула предложение продавать алкоголь по QR-кодам, отметив, что эта мера будет стимулировать к вакцинации от коронавируса.