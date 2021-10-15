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Силовики задержали уголовника-беглеца, изнасиловавшего школьницу в Волгограде

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики задержали уголовника-беглеца, изнасиловавшего школьницу в Волгограде
Фото: Пресс-служба СК

Правоохранители задержали беглого заключенного, который, находясь в бегах, изнасиловал двух девушек. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Задержанным оказался 29-летний житель Ульяновской области, которому удалось совершить побег из колонии-поселения. По данным СК, 10 октября он изнасиловал 15-летнюю школьницу в Волгограде. Его биологические следы были обнаружены на одежде девушки-подростка.

14 октября мужчина совершил еще одно преступление, но уже в Астрахани. На этот раз его жертвой стала женщина, которую он изнасиловал и ограбил рядом с гаражами.

— 15 октября подозреваемый задержан, им оказался 29-летний житель Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Волгоградской области, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Разбой», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

14 октября «ВМ» писала о задержании молодой москвички, которая подозревается в убийстве своего деда. Тело погибшего обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина.

По данным следствия, утром 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина у девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему родственнику удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

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