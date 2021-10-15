Сотрудники аэропорта Внуково напомнили пассажирам правила перевозки животных

Кошка в клетке

Перевозить животных на самолете можно как в салоне, так и в багажном отсеке, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта Внуково.

Перевозка животного должна быть предварительно согласована с авиакомпанией.При международном рейсе потребуется согласие страны прибытия.

Каждая авиакомпания устанавливает тарифы и ограничения на виды и породы животных. В пассажирском салоне возможен провоз домашних животных, если это не запрещено правилами авиакомпании. Если животное транспортируется в багажном отсеке самолета, он должен быть оборудован обогревом и вентиляцией.

Животное должно находиться в переноске или в клетке.

Также хозяину питомца нужно будет предоставить справку о состоянии здоровья питомца, ветеринарный паспорт. Животное должно быть вакцинировано от бешенства не ранее чем за 30 дней не позднее 12 месяцев до дня вылета.

Ранее стало известно, что более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках за летний период.