XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники аэропорта Внуково напомнили пассажирам правила перевозки животных

Ирина Игнатенко

Общество
Сотрудники аэропорта Внуково напомнили пассажирам правила перевозки животных
Кошка в клетке

Перевозить животных на самолете можно как в салоне, так и в багажном отсеке, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта Внуково.

Перевозка животного должна быть предварительно согласована с авиакомпанией.При международном рейсе потребуется согласие страны прибытия.

Каждая авиакомпания устанавливает тарифы и ограничения на виды и породы животных. В пассажирском салоне возможен провоз домашних животных, если это не запрещено правилами авиакомпании. Если животное транспортируется в багажном отсеке самолета, он должен быть оборудован обогревом и вентиляцией.

Животное должно находиться в переноске или в клетке.

Также хозяину питомца нужно будет предоставить справку о состоянии здоровья питомца, ветеринарный паспорт. Животное должно быть вакцинировано от бешенства не ранее чем за 30 дней не позднее 12 месяцев до дня вылета.

Ранее стало известно, что более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках за летний период.

Читайте также:
ЖивотныеПассажирыАэропорты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте