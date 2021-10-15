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Пять миллионов человек уже вакцинировались от COVID-19 в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Пять миллионов человек уже вакцинировались от COVID-19 в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцинацию против коронавирусной инфекции первым компонентом препарата прошли в столице уже пять миллионов человек. Об этом сообщили в пятницу, 15 октября, в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

Уточняется, что 5 декабря прошлого года в городе начали прививать граждан от заболевания.

— За минувший период вакцинацию первым компонентом либо вакциной «Спутник Лайт» прошли пять миллионов человек, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы главы города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. По его словам, в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат. Также с их помощью в городе выявляют около четырех процентов новых случаев заражения COVID-19.

Пять миллионов человек уже вакцинировались от COVID-19 в Москве

В четверг, 14 октября, мэр столицы рассказал, что в настоящий момент распространение коронавируса в Москве не прекращено, из-за этого жителям необходимо вакцинироваться от заболевания и соблюдать предписанные санитарные нормы. Качество российских вакцин против вируса он назвал «первоклассным и мирового уровня».

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