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Более 12,5 тысячи нарушений выявили в ходе проверок пассажирских автобусов в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Более 12,5 тысячи нарушений выявили в ходе проверок пассажирских автобусов в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За январь–сентябрь этого года столичная ГИБДД выявила свыше 12,5 тысячи нарушений в ходе сплошных проверок пассажирских автобусов в Москве. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за указанный период было проведено более 57 тысяч проверок. Наиболее частые нарушения: автобус с неисправностями (661 случай), не согласованные с ГИБДД изменения конструкции транспорта (335), нарушение режима труда и отдыха водителей (118).

Еще в 83 случаях пассажирские автобусы не имели техосмотр, а в 69 — путевую документацию. В 48 эпизодах нарушений не проводился предрейсовый медицинский осмотр водителя и контроль техсостояния автобуса.

В 11 случаях была выявлена незаконная предпринимательская деятельность.

— По всем фактам выявленных нарушений в отношении физических, должностных и юридических лиц составлены административные материалы в соответствии с действующим законодательством, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистике ГИБДД, за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрирован 6141 случай ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6976 пострадали.

В ведомстве также отметили, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще восемь погибли.

Наиболее распространенные виды ДТП по итогам девяти месяцев — столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.

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