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Путин принял участие в переписи населения России онлайн

Иван Юминов

Общество
Путин принял участие в переписи населения России онлайн
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в переписи населения страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 15 октября.

— Президент принял участие в очередной всеобщей переписи населения, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что страна сможет принимать более выверенные решения в различных сферах благодаря данным переписи. Путин, обращаясь к россиянам, подчеркнул, что «это не формальное дело».

Видео: Telegram / Россия 24

Обязанностью властей всех уровней является оказание помощи и поддержки людям, которые будут проводить перепись, приводит слова Путина сайт Кремля.

15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она впервые будет проходить в цифровом формате в период до 8 ноября.

Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Гражданам, в частности, предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.

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