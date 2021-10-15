«Вечерняя Москва» провела открытый урок для будущих журналистов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На площадке «Вечерней Москвы» стартовал XIX Московский фестиваль прессы, который проходит при поддержке Департамента массовой информации и рекламы города Москвы. В студии «Вечерней Москвы» в рамках проекта состоялся открытый медиаурок, участие в котором приняли не только спикеры с многолетним опытом работы, но и ученики школ, интересующиеся темой СМИ.

Ирина Сидорова, руководитель проекта «Пресса и образование», учитель истории школы № 854 Александр Оджо и директор по маркетингу редакции газеты «Вечерняя Москва» Мария Золотарева в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказали о проекте, конвергенции в редакции и аудитории разных каналов.

— Работа с газетой будет развивать навыки по поиску информации, поэтому научиться взаимодействовать с ней очень важно. Это самое старое медиа, и все остальные каналы распространения информации базировались на газетном опыте. Газета — это необходимый инструмент для того, чтобы понимать жизненные процессы, — рассказала руководитель проекта Ирина Сидорова.

Учитель истории Александр Оджо напомнил и о других каналах распространения информации.

— Существуют радио, газеты, телевидение, журналы, электронные СМИ, соцсети. Все они перерабатывают колоссальный объем информации. Стоит сказать, что тренды бывают не только в TikTok, но и в СМИ. Так, согласно современному тренду, нынешние редакции переходят в конвергентный вид, который объединяет несколько каналов распространения информации, — отметил он.

Мария Золотарева продолжила разговор о каналах и отметила, что для каждого из них необходим свой вид контента:

— Одну и ту же информацию можно опубликовать и в газете, и в TikTok, но вопрос в формате. Если мы говорим про Twitter, то у нас ограниченные ресурсы по символам, если про TikTok — то это видеоконтент. Подача контента в каждой соцсети отличается. И по большому счету каждая соцсеть является каналом. Сейчас в редакциях даже есть специалисты, которые занимаются определенным каналом. 99 миллионов человек пользуются интернетом в России. И это не сравнится с печатными СМИ, поэтому газета ищет свою аудиторию и пытается найти контакт с новой аудиторией.

Накануне в рамках фестиваля прессы состоялся открытый медиаурок, посвященный истории Московского метрополитена.