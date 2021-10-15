Тонувшего в пруду Дунай человека спасли в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, пруд Дунай Карта всех событий

Столичные спасатели достали из воды человека, который тонул в пруду Дунай в районе Восточное Бирюлево. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

По словам представителя ведомства, днем в пятницу, 15 октября, в диспетчерский пункт поступило сообщение о том, что мужчина 1951 года рождения во время прогулки вдоль водоема потерял равновесие и упал в воду. Однако самостоятельно выбраться на поверхность у него не получилось.

На место инцидента прибыл отряд пожарно-спасательного центра столицы. В этот момент гражданин уже находился в трех метрах от берега.

С помощью специализированного средства спасения старший расчета Андрей Лучкин и пожарный Рамазан Халитуев потянули мужчину к берегу и достали из пруда. После этого его накрыли одеялом, а также оказали первую медицинскую помощь.

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

В результате спасенного передали медикам, говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября спасатели достали собаку из воды в месте впадения Москвы-реки в Сетунь.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия сотрудники увидели животное в двух метрах от береговой линии. После этого они надели гидрокостюмы, спустились в воду и вытащили собаку.