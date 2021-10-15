Москвичам рассказали об особенностях церкви 16 века в парке «Коломенское»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Построенная в 16 веке церковь Вознесения Господня в столичном парке «Коломенское» пережила многочисленные события: нашествие крымского хана, реформа Никона, несколько кровопролитных войн и многие другие. Историческое здание, которое включено в список ЮНЕСКО, обладает чертами готического стиля и Ренессанса, что редко для архитектуры того времени.

Василий III распорядился построить церковь в честь рождения наследника, в будущем — Ивана Грозного. Свое название она получила неслучайно. Здание осветили 3 сентября 1532 года, то есть в праздник Вознесения Господня.

Строительством руководил итальянец Петро Аннибале. Он велел выполнить церковь из камня, но в традициях русского деревянного зодчества. Именно Петро Аннибале интегрировал в фасад постройки различные элементы: характерные для готического стиля островерхие фронтоны, бусины — ожерелья, а также свойственные эпохе Раннего Возрождения вытянутые плоские пилястры с капителями.

Экскурсовод и кандидат исторических наук Александр Докукин отметил, что церковь Вознесения Господня является одним из первых шатровых храмов в России. При этом здание одно из единственных сохранилось до нашего времени.

— Дело в том, что в середине 17 века патриарх Никон проводил церковную реформу и хотел, чтобы все было по греческому образцу, в том числе архитектура церквей. Во всем православном мире завершение храмов было крестово-купольное, поэтому шатровые храмы стали перестраивать. Но когда Никон приехал в Коломенское, он счел, что никаким канонам церковь не противоречит. Его поразило, как церковь выглядит с низкого берега реки: стоя на кромке крутого правого берега, она будто парит между небом и землей, — передает официальный сайт мэра Москвы слова экскурсовода и кандидата исторических наук Александра Докукина.

В четверг, 14 октября, стало известно, что Троице-Сергиева лавра и Вознесенская Давидова пустынь вошли в пятерку самых популярных у туристов и паломников древних монастырей Московской области.

Также в рейтинг популярных монастырей попали Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, Саввино-Сторожевский мужской монастырь, Высоцкий мужской монастырь.